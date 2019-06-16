Музыка
Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымРИА Новости 18:08
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Обновлено в 12:37
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество
В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита
Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Политика
Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
Обновлено в 20:03
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
Обновлено в 07:19
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Космос
На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии
Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
CNN: США хотят перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы после атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 20:47
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Общество
Как получить компенсацию, если ваш гараж идет под снос
О сносе обязаны предупредить Гаражная амнистия Изучаем документы Статистика такова, что на сегодняшний день должным образом оформлены лишь 20% гаражей.
Обновлено в 06:56
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Авто
Названы самые популярные уловки автомехаников на СТО
Издание Car.ru назвало самые популярные уловки автомехаников на СТО, которые заставляют водителей переплачивать за несуществующие поломки в машине.
Обновлено в 20:51