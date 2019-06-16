Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с ЛазаревымРИА Новости 18:08

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
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Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

РИА Новости18:08

Лобода ответила подписчикам на вопрос о конфликте с Лазаревым

Московский Комсомолец19:04

Светлана Лобода: «Пусть Лазарев сам расскажет, что у нас случилось»

StarHit.ru12:00

Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым

News.ru15:00

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

Вечерняя Москва14:16

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Газета.Ru13:35

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Аргументы и Факты19:04
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Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Футбол

Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Культура

«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли

Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:55
Экономика

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Политика

Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Здоровье

Зачем нужно объединение больниц. Активисты обсудили наиболее острые вопросы с властями и главврачами

Как рассказал член регионального штаба ОНФ Иван Демидов, в ярославских вузах было проведено анкетирование по оценке работы поликлиники №1 Центральной городской больницы Ярославля, где для студентов созданы отдельные врачебные участки.
Обновлено в 05:15
Политика

Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры

Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Технологии

Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект

Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30
Общество

E1.ru попал в неправильный контекст

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.
Обновлено в 18:31
Политика

Глава Гонконга извинилась за поправки к закону об экстрадиции

Лидер Специального административного района Китая Гонконг Кэрри Лэм на фоне массовых протестов извинилась перед гражданами за ситуацию, которая произошла из-за поправок к закону об экстрадиции, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 14:15
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено в 19:16
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Политика

«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских

Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:37
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Музыка

Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

Обновлено в 18:31
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Политика

Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге

Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Общество

Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой

С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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