Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с ЛазаревымРИА Новости 18:08
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Культура
«Большой художник». Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
Никогда не было оснований не верить выдающемуся режиссёру. Предпоследнюю ленту «Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли снимал про себя.
Обновлено в 13:36
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Экономика
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Зачем нужно объединение больниц. Активисты обсудили наиболее острые вопросы с властями и главврачами
Как рассказал член регионального штаба ОНФ Иван Демидов, в ярославских вузах было проведено анкетирование по оценке работы поликлиники №1 Центральной городской больницы Ярославля, где для студентов созданы отдельные врачебные участки.
Обновлено в 05:15
Политика
Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры
Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Технологии
Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект
Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30
Общество
E1.ru попал в неправильный контекст
Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.
Обновлено в 18:31
Политика
Глава Гонконга извинилась за поправки к закону об экстрадиции
Лидер Специального административного района Китая Гонконг Кэрри Лэм на фоне массовых протестов извинилась перед гражданами за ситуацию, которая произошла из-за поправок к закону об экстрадиции, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 14:15
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено в 19:16
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Политика
«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских
Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:37
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Музыка
Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Политика
Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге
Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Общество
Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой
С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18