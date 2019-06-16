Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с ЛазаревымТелепрограмма вчера в 11:54

Грандиозная премия «МУЗ-ТВ» состоялась в столице около недели назад. Представители шоу-бизнеса продолжают обсуждать не только ее итоги. Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
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Новый поворот в омерзительной грызне между Лободой и Лазаревым

Газета.Ruвчера в 20:44

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

Вечерняя Москвавчера в 14:16

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

РИА Новостивчера в 18:08

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Аргументы и Фактывчера в 19:04

Лобода ответила подписчикам на вопрос о конфликте с Лазаревым

Московский Комсомолецвчера в 20:33

Светлана Лобода: «Пусть Лазарев сам расскажет, что у нас случилось»

StarHit.ruвчера в 12:00

Светлана Лобода впервые высказалась о скандале с Сергеем Лазаревым

Super.ruвчера в 09:53
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Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Бабича назначили заместителем министра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Происшествия

На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Лодка с беженцами затонула у берегов Турции

Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто

Ростех может избавиться от дефицита парковок в городах РФ

Обновлено в 03:49
Экономика

Курс биткойна достиг годового максимума

Обновлено в 04:27
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»

Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото

Обновлено в 03:15
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Названа смертельная опасность кондиционеров для человека

Как уверяют специалисты, внутри кондиционера размножаются вирусы, которыми эта техника может заразить человека.
Обновлено вчера в 23:17
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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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