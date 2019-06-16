Лобода прокомментировала слухи о конфликте с ЛазаревымТелепрограмма вчера в 11:54

Грандиозная премия «МУЗ-ТВ» состоялась в столице около недели назад. Представители шоу-бизнеса продолжают обсуждать не только ее итоги. Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

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