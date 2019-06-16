Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с ЛазаревымТелепрограмма вчера в 11:54
Грандиозная премия «МУЗ-ТВ» состоялась в столице около недели назад. Представители шоу-бизнеса продолжают обсуждать не только ее итоги. Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Происшествия
На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Лодка с беженцами затонула у берегов Турции
Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто
Ростех может избавиться от дефицита парковок в городах РФ
Обновлено в 03:49
Экономика
Курс биткойна достиг годового максимума
Обновлено в 04:27
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»
Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото
Обновлено в 03:15
Здоровье
Названа смертельная опасность кондиционеров для человека
Как уверяют специалисты, внутри кондиционера размножаются вирусы, которыми эта техника может заразить человека.
Обновлено вчера в 23:17