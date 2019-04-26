Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»РИА Новости 03:02

После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов. Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
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Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

РБК09:30

Алсу и ее дочь ограничили доступ к своим аккаунтам в Instagram

РИА Новости08:13

Первый канал подтвердил проведение проверки итогов голосования на шоу «Голос. Дети»

ТАСС05:35

«Первый канал» проверит результаты голосования в шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы09:32

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

RT на русском06:08

Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на «Голосе»

Газета.Ru08:39

10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 17:09
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Шоу-бизнес

История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы

Обновлено в 08:04
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Политика

Путин не против получения в Донбассе российской и украинской пенсии

Президент РФ Владимир Путин согласился, что теоретически возможно, что кто-то из жителей Донбассе оформит российскую пенсию и сохранит за собой получение украинской пенсии.
Обновлено в 05:34
Происшествия

На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести дело, заявил адвокат

Обновлено в 09:47
Баскетбол

ЦСКА встретится с «Реалом» в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал третью победу в четвертьфинальной серии плей-офф и вышел в «Финал четырех» Евролиги, где 17 мая встретится с командой «Реал» (Мадрид, Испания), действующим чемпионом Евролиги.
Обновлено вчера в 21:14
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Общество

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Музыка

Баста записал гимн для «Гонки героев»

Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Почти победившим ДЦП двойняшкам нужен новый курс реабилитации

Невероятных результатов помогли добиться ежедневные усилия и курсы реабилитации. Именно от них в будущем и зависит судьба Насти и Лизы.
Обновлено в 03:00
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Общество

Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке

Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Политика

Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной

Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Футбол

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Политика

Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Здоровье

Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях

До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионе

Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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