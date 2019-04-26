Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверкаМосква 24 01:28
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании. Абрамову поддержали 56,5 процента телезрителей.
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10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»
Вокруг ТВвчера в 17:09
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