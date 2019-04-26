Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверкаМосква 24 01:28

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании. Абрамову поддержали 56,5 процента телезрителей.
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РБК11:16

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
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