Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24
На следующий день после церемонии популярная исполнительница описалась от Лазарева в инстаграме. В ответ певец не лайкнул ее публикации, связанные с победой на премии. Ранее сообщалось, что Светлана Лобода и Филипп Киркоров стали победителями премии "МУЗ-ТВ".
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с чего всё началось
Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.Super.ru07:47
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Политика
Определены три округа Москвы, где пройдет электронное голосование
По итогам голосования в «Активном гражданине» победили округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное), сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
Обновлено в 12:21
Культура
Игрок, назвавший Киану Ривза поразительным, получит коллекционку Cyberpunk 2077
Одним из самых ярких моментов выступления Microsoft на Е3 2019 стало появление на сцене Киану Ривза, который представил дату выхода Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша
По информации источника, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау уже провел беседу с 28-летним футболистом, с которым ранее работал в «Браге».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 09:55
Происшествия
В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово
Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Полузащитник Руслан Камболов перешел из "Рубина" в "Краснодар", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Политика
На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию
В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Политика
ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96 % голосов избирателей, заявила в понедельник член ЦИК Ляззат Сулеймен.
Обновлено в 12:24
Общество
В МГУ откроют 4 новых направления подготовки
Обновлено в 05:30
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области
Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области
Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Технологии
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Обновлено в 10:12
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50