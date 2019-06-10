Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

с чего всё началось

На следующий день после церемонии популярная исполнительница описалась от Лазарева в инстаграме. В ответ певец не лайкнул ее публикации, связанные с победой на премии. Ранее сообщалось, что Светлана Лобода и Филипп Киркоров стали победителями премии "МУЗ-ТВ".

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

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