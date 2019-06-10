Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24
На следующий день после церемонии популярная исполнительница описалась от Лазарева в инстаграме. В ответ певец не лайкнул ее публикации, связанные с победой на премии. Ранее сообщалось, что Светлана Лобода и Филипп Киркоров стали победителями премии "МУЗ-ТВ".
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с чего всё началось
Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.Super.ru07:47
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Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Политика
ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина
Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
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Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Обновлено в 13:12
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.
Обновлено в 06:37
Политика
Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов
Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Авто
В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Экономика
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38