Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

с чего всё началось

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

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