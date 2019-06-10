Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.Super.ru07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца
Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Политика
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Футбол
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено в 14:23
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Здоровье
Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким
В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
Футбол
Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара
Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Футбол
В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона
Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Космос
В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра
Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32