Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»Газета.Ru 09:24

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.
Super.ru07:47

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Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после ссоры

РЕН ТВ13:00

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

News.ru11:35

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Газета.Ru09:24

СМИ: Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»

Московский Комсомолец10:11

Лазарев устроил скандал Лободе за кулисами премии «Муз-ТВ»

ФАН09:31

СМИ: Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами Премии Муз-ТВ

Life.ru11:01

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Super.ru07:47
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия

Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца

Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Обновлено 08 июня в 14:59
Политика

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Футбол

Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено в 14:23
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Здоровье

Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким

В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
Футбол

Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара

Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Политика

Зеленского обозвали губернатором Малороссии

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье

В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала сына Псалма

В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Футбол

В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона

Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Политика

Глава МВД Беларуси ушел в отставку

Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Космос

В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра

Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Космос

Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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