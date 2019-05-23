Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru вчера в 11:49

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

23 мая на своей странице в инстаграме артистка сообщила, что улетела на концерт в Алма-Ату. Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

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