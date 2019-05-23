Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru вчера в 11:49

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

23 мая на своей странице в инстаграме артистка сообщила, что улетела на концерт в Алма-Ату. Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Энергетика Почему мировые цены на нефть рекордно упали с начала 2019 года Ещё в понедельник, 20 мая, показатель находился выше отметки $73 за баррель и с тех пор сократился почти на 6%. Как отмечают опрошенные RT эксперты, подобное недельное падение цен может стать самым большим с начала 2019 года.

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Авто Две Tesla Model 3 устроили соревнование на земле и под землей В рамках эксперимента две одинаковых Tesla Model 3 соревнуются между собой — одна едет по улицам Лос-Анджелеса, а другая на автопилоте движется в скоростном тоннеле под городом.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Общество Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Футбол Роналду показал свой новый спортивный автомобиль Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.

Происшествия Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.

Авто Спорткар Marussia превратят в электромобиль Новосибирский государственный технический университет НГТУ НЭТИ и местное конструкторское бюро «Спектр» 27 мая планируют заключить соглашение о совместной разработке электромобиля на базе российского спорткара Marussia.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.

Гаджеты Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество Госдума изменила правила прохождения техосмотра Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.

Общество В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.

Происшествия Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.

Политика Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Общество В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.