Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru вчера в 11:49

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

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