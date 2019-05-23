Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru вчера в 11:49
23 мая на своей странице в инстаграме артистка сообщила, что улетела на концерт в Алма-Ату. Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
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с чего всё началось
Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.ТАССвчера в 07:24
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