Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru вчера в 11:49

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

23 мая на своей странице в инстаграме артистка сообщила, что улетела на концерт в Алма-Ату. Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Общество Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Здоровье Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Футбол Роналду показал свой новый спортивный автомобиль Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.

Общество МВД Германии хочет обязать мессенджеры сотрудничать с органами Как стало известно немецкому изданию Der Spiegel, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет заставить мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Threema, предоставлять правоохранительным органам доступ к текстовым чатам и звонкам пользователей при наличии соответствующего судебного ордера.

Общество На Бали произошло извержение вулкана Агунг На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Футбол Фалькао может покинуть «Монако» Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Гаджеты Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.

Происшествия В Мексике разбился вертолет Ми-17 Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны.

Космос Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.

Финансы Акции РФ закрывают неделю ростом Столь же существенный рост показали акции Транснефти - 5,29% до 160.350,0 рублей.

Музыка Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом Певица и актриса Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом под названием "Мальчик".

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Политика Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

Происшествия Экс-владелец банка «Югра» дал показания на полковника ФСБ Задержание и водворение в СИЗО полковника ФСБ Кирилла Черкалина, состоявшиеся в апреле, произошли после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.

Политика Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.