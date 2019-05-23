Светлана Лобода не примет участие в повторном финале шоу «Голос. Дети»Вокруг ТВ 23 мая в 10:57

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

На следующий день после выхода финала шоу в эфир своим мнением об итогах проекта поделилась продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Так, она намекнула на то, что после победы дочери Алсу певица уходит из шоу, добавив, что для них «история «Голоса» окончена».

Светлана Лобода не примет участие в повторном финале шоу «Голос. Дети»

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