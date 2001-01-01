Футбол
Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France FootballEurosport.ru 02:18
Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола и Лобановский — в топ-10 тренеров в истории по версии France Football
Чемпионатвчера в 19:05
Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football
Спорт-Экспрессвчера в 18:17
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Луганске сработало взрывное устройство
Обновлено в 02:20
Политика
Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 00:57
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
Обновлено в 02:25
Общество
В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза
Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье
Названы самые распространенные детские заболевания в России
Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:46
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки
Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Футбол
Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения
Находящийся под арестом форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения.
Обновлено в 00:29
Экономика
В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов
Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Более 40 школьников в Казахстане отравились газом
Свыше 40 учеников школы в казахстанском городе Шымкенте отравились в результате утечки природного газа на подстанции.
Обновлено в 01:03
Политика
Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Экс-глава СБУ оценил вероятность военного конфликта с Россией
Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne заявил, что военный конфликт между его страной и Россией возможен, если Киев сам это разрешит.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Названа дата стыковки первого железнодорожного моста из России в Китай
Приблизительно 20-23 марта состоится стыковка двух частей железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур.
Обновлено в 03:14
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено вчера в 12:39
Космос
Осенью станет известна стоимость совместного полета на Венеру
В октябре 2019 года станет известна стоимость реализации совместного проекта РФ и США по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станции "Венера-Д".
Обновлено в 01:52
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ
Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд.
Обновлено в 02:34
Общество
Губернатор поддержит семью школьницы, написавшей письмо Путину
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона окажут помощь и поддержку семье 12-летней школьницы Таси Перчиковой, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржу
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09