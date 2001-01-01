Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France FootballEurosport.ru 02:18

Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».

Спорт день за днем

Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football

Происшествия Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.

Армия и оружие Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей» Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

Общество В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.

Здоровье Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.

Происшествия В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.

Происшествия В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».

Здоровье Названы самые распространенные детские заболевания в России Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.

Футбол Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения Находящийся под арестом форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения.

Экономика В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.

Происшествия Более 40 школьников в Казахстане отравились газом Свыше 40 учеников школы в казахстанском городе Шымкенте отравились в результате утечки природного газа на подстанции.

Политика Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Политика Экс-глава СБУ оценил вероятность военного конфликта с Россией Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne заявил, что военный конфликт между его страной и Россией возможен, если Киев сам это разрешит.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Общество Названа дата стыковки первого железнодорожного моста из России в Китай Приблизительно 20-23 марта состоится стыковка двух частей железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур.

Политика В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.

Космос Осенью станет известна стоимость совместного полета на Венеру В октябре 2019 года станет известна стоимость реализации совместного проекта РФ и США по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станции "Венера-Д".

Происшествия Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Шоу-бизнес Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд.

Общество Губернатор поддержит семью школьницы, написавшей письмо Путину Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона окажут помощь и поддержку семье 12-летней школьницы Таси Перчиковой, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.