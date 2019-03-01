Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France FootballEurosport.ru 02:18

Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».

Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football

Спорт день за днем

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Космос Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

Экономика Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов» Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.

Политика Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным до своей отставки.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Авто На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Политика Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.

Политика Шойгу передал Асаду послание от Путина Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Армия и оружие США пытаются помешать визиту президента Сирии в Ирак США оказывают давление на Ирак с тем, чтобы не допустить визита президента Сирии Башара Асада в Багдад, пишет ливанская газета Ad-Diyar.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Политика Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области Президент Владимир Путин во вторник принял добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Шоу-бизнес Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Армия и оружие НАТО сообщает о неспадающей активности боевой авиации РФ над Балтикой Истребители НАТО с базы Зокняй в Литве и Эмари в Эстонии за минувшую неделю, с 11 по 17 марта, четырежды взлетали для сопровождения российской боевой авиации над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 марта.

Футбол Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ» Согласно сообщению, Алвес надеялся подписать соглашение, рассчитанное на два года, однако «ПСЖ» согласился на однолетний контракт с опцией продления еще на год.

Здоровье В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».