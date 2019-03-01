Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France FootballEurosport.ru 02:18

Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».

Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football

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