Футбол
Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France FootballEurosport.ru 02:18
Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
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Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football
Спорт-Экспрессвчера в 18:17
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