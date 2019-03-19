Футбол

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в историиSportbox.RU 04:19

Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football. Лобановский занял шестое место в списке, Маслов — 23-е.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рейтинг 50 лучших тренеров в истории от France Football. Венгер, Клопп и др

Чемпионат09:00

Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football

Спорт-Экспрессвчера в 18:17

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Матч ТВ04:19

Ринус Михелс признан лучшим клубным тренером в истории футбола

Вести.Ruвчера в 19:47

France Football составил топ лучших тренеров в истории футбола. Фергюсон и Лобановский – в первой десятке

Бомбардир.рувчера в 23:42

«Футбол пошел по пути Рыжего». Лобановский попал в цветы

Спорт день за днем11:15

Фергюсон, Гвардиола, Лобановский и Анчелотти вошли в топ-10 лучших клубных тренеров в истории по версии France Football

Sports.ruвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 09:05
Здоровье

В США родился аномально крупный ребенок

Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Политика

Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии

Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.
Обновлено в 12:16
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Наука

Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов

В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.
Обновлено в 09:38
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Кино

HBO просят фанатов «Игры престолов» найти спрятанные по миру троны

Обновлено в 10:50
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика

Трамп отдал часть своей зарплаты Министерству нацбезопасности США

Трамп отметил, что пресса не любит писать подобные вещи, но он всегда отдает свою зарплату в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года.
Обновлено в 02:26
Кино

Ким Ки Дук возглавит жюри Московского кинофестиваля

Режиссер Ким Ки Дук станет председателем жюри основного конкурса 41-ого Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля 2019 года.
Обновлено в 10:46
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Общество

Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»

Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Леонтьева редкой совместной фотографией

День рождения Леонтьева не обошла вниманием и его звездная коллега Алла Пугачева, которая является ровесницей артиста и уже через несколько недель тоже отметит 70-летие.
Обновлено в 10:53
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Экономика

Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Футбол

«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренера

В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
Обновлено в 10:59
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Петр Порошенко не хочет "ни кашу варить, ни на рыбалку бегать" вместе с Москвой.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Симферополе обсуждают хлопок в центре города

Обновлено в 10:03
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика

США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Политика

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Лобановский
Футболист
Советский и украинский футболист и футбольный тренер. Многолетний наставник киевского «Динамо», во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. Главный тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Полковник внутренней службы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное