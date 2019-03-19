Футбол
Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в историиSportbox.RU 04:19
Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football. Лобановский занял шестое место в списке, Маслов — 23-е.
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Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football
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