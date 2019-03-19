Футбол

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в историиSportbox.RU 04:19

Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football. Лобановский занял шестое место в списке, Маслов — 23-е.
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Рейтинг 50 лучших тренеров в истории от France Football. Венгер, Клопп и др

Чемпионат09:00

Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football

Спорт-Экспрессвчера в 18:17

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Матч ТВ04:19

Ринус Михелс признан лучшим клубным тренером в истории футбола

Вести.Ruвчера в 19:47

France Football составил топ лучших тренеров в истории футбола. Фергюсон и Лобановский – в первой десятке

Бомбардир.рувчера в 23:42

«В список France Football должен был попасть Романцев!» Бывший главный тренер сборной России уверен в этом

Спорт день за днем07:21

Фергюсон, Гвардиола, Лобановский и Анчелотти вошли в топ-10 лучших клубных тренеров в истории по версии France Football

Sports.ruвчера в 17:50
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Авто

Объявлены цены на обновленный Nissan Qashqai в России

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Чайка пообещал разобраться со случаями длительных арестов бизнесменов

Генпрокурор РФ Юрий Чайка пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.
Обновлено в 06:53
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Экономика

Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты

Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Здоровье

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник

В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Политика

В НАТО призвали вернуть Крым Украине

Обновлено вчера в 17:39
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика

В Бундестаге потребовали выслать из Германии американского посла

В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Видео: Nvidia показала, как нейросеть создает фотографии на основе эскизов

Пользователь может нарисовать эскиз любого предмета, например — камня или дерева, а нейросеть на его основе создаст реалистичное изображение.
Обновлено в 09:11
Футбол

Гризманн изъявил желание перейти в «Барселону»

Согласно источнику, игрок сборной Франции хочет перебраться в Барселону, которая пыталась пригласить его до старта ЧМ-2018 в России.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

ВСУ доукомплектуют резервистами

В Народной милиции ЛНР заявили, что минобороны незалежной планирует заставить резервистов подписать контракт, и отправить в зону так называемой «операции объединенных сил».
Обновлено в 07:34
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Спорт

Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, подготовленных сенатором Андреем Клишасом совместно с коллегой по верхней палате парламента Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным.
Обновлено вчера в 11:37
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Обновлено в 02:35
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
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Валерий Лобановский
Футболист
Советский и украинский футболист и футбольный тренер. Многолетний наставник киевского «Динамо», во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. Главный тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Полковник внутренней службы.
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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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