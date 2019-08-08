Футбол
Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма»ProstoProSport 12:29
Полузащитник Джованни Ло Чельсо перешел из «Бетиса» в «Тоттенхэм». Сообщается, что 23-летний аргентинец присоединится к английскому клубу на правах годичной аренды, после чего у лондонцев будет право выкупа игрока за 55 миллионов фунтов.
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«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо с правом последующего выкупа за 60 млн фунтов
Bookmaker-ratings.ru12:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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