Футбол

Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма»ProstoProSport 12:29

Полузащитник Джованни Ло Чельсо перешел из «Бетиса» в «Тоттенхэм». Сообщается, что 23-летний аргентинец присоединится к английскому клубу на правах годичной аренды, после чего у лондонцев будет право выкупа игрока за 55 миллионов фунтов.
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Аргентинский футболист, центральный полузащитник клуба «Реал Бетис» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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