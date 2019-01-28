Футбол
«Ливорно» претендует на защитника «Ростова»Soccer.ru 11:43
Согласно информации итальянской прессы, "Ливорно" заинтересован в услугах защитника "Ростова" Матии Бобена. 24-летний словенец в этом сезоне провел за дончан 10 матчей. В состав "Ростова" футболист перешел летом 2017 лета.
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