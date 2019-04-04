Армия и оружие
Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источникРИА Новости 04:18
Бойцы Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара заняли несколько районов на юго-западе Триполи, рассказал РИА Новости источник в ЛНА.
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Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Морадашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика
Песков прокомментировал исследование о желании эмигрировать у россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследование Института Гэллапа, где «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать», заявил, что это далеко не самый высокий показатель.
Обновлено в 05:29
Политика
Анализ крови у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прошел медэкспертизу в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 06:03
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
При вскрытии в пищеводе погибшей нашли покрытый гноем обломок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра.
Обновлено в 04:17
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Политика
Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге
4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Наука
22% смертей в 2017 году были связаны с несбалансированным питанием
Группа ученых из Мичиганского университета в рамках проекта Global Burden of Disease 2017 выяснила, что 22% смертей в 2017 году (11 миллионов человек) были связаны с несбалансированным питанием.
Обновлено в 00:52
Экономика
«Транснефть» может направить на дивиденды 25-40% чистой прибыли по МСФО за 2018 г
"Транснефть" рассчитывает на уровень дивидендов за 2018 год в диапазоне от 25% до 40% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.
Обновлено в 04:35
Политика
Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
Обновлено в 04:20
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликты на Украине и в Грузии.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Кино
Продолжение «Доктора Стрэнджа» выйдет в 2020 году
Советующая информация появилась в рамках презентации фирмы Disney на CinemaCon.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего видеоклипа Юлии Началовой
Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся 16 марта российской певицы и актрисы Юлии Началовой, опубликовала в своем Instagram видео с рабочими моментами съемок клипа "Я выбираю".
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Пскове мужчина в полиции выпрыгнул из окна и погиб
По предварительным данным, участковый для составления административного протокола доставил в полицию гражданина, тот попросился в туалет и неудачно выпрыгнул на улицу через окно.
Обновлено в 02:41