Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на ТриполиРоссийская газета 09:00
Напомним, что в четверг командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы. Подразделения армии уже установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.
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Обновлено в 06:50
Экономика
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
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Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
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Политика
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Армия и оружие
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