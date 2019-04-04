Ливийская армия начала наступление на ТриполиРоссийская газета 09:00

Напомним, что в четверг командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы. Подразделения армии уже установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Ливийская армия начала наступление на Триполи

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