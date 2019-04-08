Армия и оружие

Ливийская армия контролирует большую часть пригородных районов ТриполиНародные новости 07:08

Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в этот понедельник, 8 апреля, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что контролирует большую часть пригородных районов столицы. По информации телеканала, около аэропорта Триполи все еще идут вооруженные столкновения.
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