Армия и оружие
Ливийская армия контролирует большую часть пригородных районов ТриполиНародные новости 07:08
Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в этот понедельник, 8 апреля, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что контролирует большую часть пригородных районов столицы. По информации телеканала, около аэропорта Триполи все еще идут вооруженные столкновения.
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Политика
Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться
Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 08:04
Космос
Метеорит пролетел над Красноярском
Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.
Обновлено в 06:59
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Общество
Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО
Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Реал» и «Челси» не могут согласовать трансфер Азара
«Реал» и «Челси» не могут договориться о трансфере Эдена Азара. Отмечается, стороны не могут согласовать сумму трансфера.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Политика
Путин назвал приоритетной поставку Турции систем С-400
Обновлено в 10:21
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани
На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Космос
Норвежцы приняли ракеты NASA за инопланетян
Некоторые жители Норвегии приняли запуск ракет NASA за атаку инопланетян.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Космос
В Ханты-Мансийске детей научат управлять марсоходом
Участники игры смогут научиться управлять марсоходом, изучить кратеры далёкого Меркурия, проложить пояс астероида и раскрыть тайны космоса.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 0:0 (3-й период)
До конца первого периода «Авангард» счет сравнял. Во втором периоде омичи вырвались вперед.
Обновлено в 02:02
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске
Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Экономика
Pinterest установила ценовой диапазон в $15-17 за акцию в рамках IPO
Американская технологическая компания Pinterest Inc. установила диапазон цены размещения бумаг на уровне 15-17 долларов за акцию в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), говорится с релизе компании.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
Обновлено в 08:11
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07