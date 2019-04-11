Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара сбила военный самолетНародные новости вчера в 14:30
Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, который вылетел из города Мисрата. Об этом сообщил официальный представитель армии. В настоящий момент телеканал Sky News Arabia ведет трансляцию пресс-конференции в Бенгази.
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Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Экономика
За два года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей
За два года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей Два года назад в России была фактически легализована отрасль форекс-дилеров, компаний, предоставляющих гражданам возможность торговать на внебиржевом рынке, в основном, валютными парами.
Обновлено вчера в 19:02
Наука
Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах
Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В пермской школе разом заболели 137 учеников
Сегодня, 10 апреля, на уроки не пришли 137 учеников пермской школы № 107 на шоссе Космонавтов, 194.
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц. Об этом сообщает Inside Edition.
Обновлено в 01:41
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Наука
Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций
Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Наука
Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом
Используя вирус в качестве вектора — переносчика целевого гена, ученым удалось внести MCPH1 в геном эмбрионов макак-резусов.
Обновлено в 02:53
Здоровье
В Москве запустили проект, помогающий справиться с одиночеством
Первая встреча состоится сегодня. Предварительная запись не требуется.
Обновлено в 02:21
Политика
ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit
Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
В Южной Корее решили отменить многолетний запрет на аборты
Конституционный суд Южной Кореи в четверг постановил отменить запрет на проведение абортов в стране, передает агентство Yonhap.
Обновлено в 02:35
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу
Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Китай и партнёры США на Ближнем Востоке осудили решение Трампа по КСИР
Турция, Катар, Ирак и Китай по отдельности осудили принятое ранее президентом США Дональдом Трампом решение о внесении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в список иностранных «террористических организаций», передаёт сегодня, 10 апреля, иранский англоязычный телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 07:44
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
«Разрез или три прокола»: намекнувшего на взятку врача сняли на видео
Год назад отец пациентки снял на видео акушерку, вымогающую у него взятку.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51