Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальтиREGNUM 00:23

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
В дополнительное время «Ливерпуль» вышел вперёд, Мане оформил дубль на 95-й минуте. «Челси» смог сравнять счёт на 101-й минуте благодаря голу Жоржиньо с пенальти. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ножницы» Жиру, женщина-судья и очередной трофей «Ливерпуля». Фото с Суперкубка

Чемпионат02:00

«Ливерпуль» стал обладателем суперкубка УЕФА, победив «Челси» в серии пенальти

Евро-футбол.ру01:13

Суперкубок УЕФА: «Ливерпуль» и «Челси» разыграют трофей

Legalbet13 августа в 14:00

Жиру забил за «Челси» 12-й гол в 16 играх в еврокубках, в английских турнирах – 7 в 49

Sports.ruвчера в 15:56

«Ливерпуль» сравнялся с «Реалом» по количеству побед в матчах за Суперкубок Европы

Матч ТВвчера в 18:53

Женщина и Суперкубок — рекламный ход УЕФА. Арбитр Фраппар допустила три серьезные ошибки

Спорт-Экспрессвчера в 20:45

Как «Ливерпуль» дожал «Челси» - 3:2: все голы матча за Суперкубок УЕФА. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

23 человека пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье

Обновлено в 03:07
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Наука

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Теннис

Кирьос разбил две ракетки и плюнул в судью после матча с Хачановым

Обновлено в 02:59
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Филадельфии задержали

Подозреваемый в стрельбе в городе Филадельфия в Соединенных Штатах задержан в четверг, 15 августа.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой

Пешеходы шли по обочине, когда их сбил автомобиль Dodge. Инцидент произошел накануне, 14 августа в поселке Серебрянский.
Обновлено в 01:40
Космос

Терраскоп: астроном предлагает использовать Землю в качестве телескопа

Обновлено 12 августа в 07:41
Спорт

Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»

В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Хоккей

Быков: Панарин всегда будет говорить то, что думает

Правду говорят лишь люди, уверенные в себе.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли три человека

Обновлено в 02:46
Транспорт

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Названо самое опасное оружие США

Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Транспорт

В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали

Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

СМИ: повышенное бета-излучение обнаружено в Архангельске и Северодвинске

Росгидромет 8 августа зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске.
Обновлено вчера в 17:11
Кино

Умер народный артист России Валентин Воронин

Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Режиссер Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации

Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Экономика

Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»

Обновлено в 02:31
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Культура

Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ

Обновлено вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное