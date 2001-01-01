Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальтиREGNUM 00:23

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
В дополнительное время «Ливерпуль» вышел вперёд, Мане оформил дубль на 95-й минуте. «Челси» смог сравнять счёт на 101-й минуте благодаря голу Жоржиньо с пенальти. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля».
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