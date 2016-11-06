Футбол

«Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 млн евроГоворит Москва 03:11

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Накануне в финальном матче в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. По информации издания, за победу в турнире клуб получил в районе 19 млн евро.
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