Футбол

AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Бомбардир.ру
04:51

Мерсисайдцы настояли, чтобы такой пункт был включен в договор между клубами по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в стан каталонцев в январе 2018 года. «Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Бомбардир.ру04:51

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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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