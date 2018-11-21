Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Lenta.ru
07:12

Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.
Lenta.ru07:12

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«Барселоне» до 2020 года придется доплачивать 100 млн евро за трансфер игрока из «Ливерпуля»

Sport24.ru08:21

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать у себя игроков до 2021 года

Советский спорт03:50

Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо

Eurosport.ru03:44

«Барселоне» придется заплатить «Ливерпулю» бонус 100 млн евро, если они захотят подписать игрока мерсисайдцев до 2021 года

Sports.ru07:27

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» в течение двух лет

Спорт-Экспресс02:26

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» приобретать своих футболистов до 2021 года

Чемпионат01:26

СМИ: «Барселона» пообещала не подписывать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Матч ТВвчера в 22:48
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Футбол

Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.
Обновлено в 05:54
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Сразу несколько игроков «Спартака» восстановились от повреждений и вернулись к тренировкам в общей группе.
Обновлено в 08:59
Футбол

Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права

Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:48
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 08:15
Футбол

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Обновлено в 08:45
Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Обновлено в 08:59
Футбол

Лопетеги может возглавить сборную США

Лопетеги был уволен из «Реала» 29 октября после поражения от «Барселоны» (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018.
Обновлено в 07:47
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 08:40
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Зенит» претендует на защитника «Краснодара»

Обновлено в 08:51
Футбол

МакКарти может снова возглавить Ирландию

Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".
Обновлено в 09:00
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы.
Обновлено в 06:01
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 08:31
Футбол

Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям

Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.
Обновлено в 08:10
Футбол

FA ужесточит лимит на легионеров вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС

Футбольная ассоциация Англии намерена сократить количество легионеров в заявках команд вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС, передаёт The Guardian.
Обновлено в 08:31
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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