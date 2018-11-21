Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Lenta.ru
07:12

Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.
Lenta.ru07:12

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Любой игрок «Ливерпуля» будет стоить «Барселоне» на 100 миллионов дороже

Газета.Ru10:23

СМИ: «Барселона» до 2021 года должна будет выплатить 100 миллионов евро «Ливерпулю», если приобретет игрока английского клуба

Матч ТВ09:51

«Барселоне» до 2020 года придется доплачивать 100 млн евро за трансфер игрока из «Ливерпуля»

Sport24.ru08:21

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать у себя игроков до 2021 года

Советский спорт03:50

«Барселоне» придется заплатить «Ливерпулю» бонус 100 млн евро, если они захотят подписать игрока мерсисайдцев до 2021 года

Sports.ru07:27

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» в течение двух лет

Спорт-Экспресс02:26

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» приобретать своих футболистов до 2021 года

Чемпионат01:26
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Обновлено в 12:25
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 12:28
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
Футбол

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Обновлено в 11:46
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 12:28
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:24
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 12:25
Футбол

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
Футбол

Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:54
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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