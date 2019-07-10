Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Отметим, в прошедшем сезоне 23-летний Асенсио сыграл 43 встречи в составе «сливочных», отличился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.

Происшествия Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15 В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.

Шоу-бизнес Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Политика Украина может подписать с «Газпромом» контракт к августу Украинский политик, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что Киев может подписать с Москвой контракт на поставку газа к началу августа.

Общество В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Происшествия В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери 10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.

Игры Amazon работает над MMORPG по «Властелину колец» Компания Amazon будет работать над проектом вместе с Leylou Technologies и Athlon Games, которые объявили о начале разработки игры ещё осенью 2018 года.

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".

Политика Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.

Политика Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

Общество Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.

Экономика «Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Политика Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит» По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.