Футбол
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении АсенсиоНева Спорт 06:14
Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Отметим, в прошедшем сезоне 23-летний Асенсио сыграл 43 встречи в составе «сливочных», отличился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.
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Экономика
Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Единоборства
Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»
Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Футбол
Польский нападающий сменил номер в «Милане»
Обновлено в 05:16
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя
За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Политика
Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины
В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Общество
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности
Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Политика
Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06