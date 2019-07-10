Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении АсенсиоНева Спорт 06:14

Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Отметим, в прошедшем сезоне 23-летний Асенсио сыграл 43 встречи в составе «сливочных», отличился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

СМИ: «Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» 75 миллионов евро за Асенсио

Sportbox.RU05:00

«Ливерпуль» отдаст крупную сумму за форварда сборной Испании

Газета.Ru05:37

СМИ: «Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» 75 миллионов евро за Асенсио

Матч ТВ05:00

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Асенсио

Нева Спорт06:14

«Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» 74 миллиона евро за Асенсио

Спорт-Экспресс03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Единоборства

Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Футбол

Польский нападающий сменил номер в «Милане»

Обновлено в 05:16
Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя

За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины

В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Транспорт

Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

Обновлено в 02:57
Общество

Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество

Видеоблогера Соколовского оштрафовали за пикет с плакатом про Путина

Обновлено в 06:00
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Экономика

Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях

Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Политика

Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей

В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Общество

В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции

Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное