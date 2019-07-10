Футбол
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении АсенсиоНева Спорт 06:14
Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Отметим, в прошедшем сезоне 23-летний Асенсио сыграл 43 встречи в составе «сливочных», отличился шестью мячами и четырьмя результативными передачами.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Экономика
Кудрин усомнился в росте доходов россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел слишком оптимистичным прогноз Минфина по росту реальных доходов россиян на один процент по итогам 2019 года.
Обновлено в 06:54
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Политика
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Наука
«Роскосмос» показал беспилотный трактор
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера
По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Футбол
Спортивный директор «Енисея» жестко ответил Аленичеву
Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский назвал ложью слова бывшего главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева, который в интервью "СЭ" ранее заявил, что руководство клуба не слушало его просьбы по селекции.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44
Культура
Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»
Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Кино
WarnerMedia анонсировала стриминговый сервис HBO Max
Компания Warner Media запустит стриминговый сервис HBO Max, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:30
Футбол
Игрока «ПСЖ» обвинили в расизме
В июне 2018 года был опубликован скриншот, на котором игрок Team Liquid Иван MinD_ContRoL Бориславов оскорбляет весь русский народ, вспомнив Вторую мировую войну.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Футбол
Джанаев может подписать контракт с ЦСКА
Напомним, что Сослан Джанаев является свободным агентом. В услугах вратаря помимо «Сочи» и ЦСКА также заинтересованы «Уфа» и «Легия».
Обновлено в 04:37
Авто
Стартовали продажи дешевого аналога Haval H6
Новый Haval M6 оценили дешевле предшественника - стоимость базовой комплектации модели на китайском рынке составляет всего 66 000 юаней, что эквивалентно 599 000 рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой
Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.
Обновлено в 07:17
Общество
«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.
Обновлено в 07:27