Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
РБК
14:30

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Судил игру главный арбитр Майкл Оливер. Лондонцы вышли вперед на 11-й минуте.
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