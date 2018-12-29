Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата АнглииРБК14:30
|11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
|14′
Роберто Фирмино
|16′
Эндрю Робертсон
|26′
Садио Мане
|32′
|33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
|45′+2′
|46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
|62′
Роберто Фирмино
|65′
|71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
|78′
|80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
|83′
|90′+2′
Сократис Папастатопулос
|52%
|Владение мячом
|48%
|82%
|Процент точных передач
|84%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|5
|5
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑5‑1
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Клайн
23
Шакири
20
Лаллана
9
Фирмино
3 ×
3
Фабиньо
14
Хендерсон
11
Салах
19
Лено
12
Лихтштайнер
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
29
Гендузи
8
Рэмзи
9
Ляказетт
17
Ивоби
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Судил игру главный арбитр Майкл Оливер. Лондонцы вышли вперед на 11-й минуте.
РБК14:30
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Советский спорт14:33
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