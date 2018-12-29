Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
РБК
14:30

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Судил игру главный арбитр Майкл Оливер. Лондонцы вышли вперед на 11-й минуте.
РБК14:30

Подробнее о событии

Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» стало самым результативным в АПЛ

Газета.Ru20:38

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное противостояние в АПЛ. Команды забили друг другу 155 голов

Sports.ru16:36

Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» является самым результативным в АПЛ

Чемпионат19:53

Хет-трик Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Арсенал»

Матч ТВ14:22

«Ливерпуль» уничтожил «Арсенал». Это все рикошеты, прессинг и трусость соперника

Советский спорт14:33

«Ливерпуль» — «Арсенал» — самое результативное противостояние в АПЛ. Не без помощи Аршавина

Sport24.ru18:15

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» - самые результативные в премьер-лиге

Спорт-Экспресс20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 19:32
Транспорт

МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца

МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.
Обновлено в 18:07
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Обновлено в 15:06
Происшествия

Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека

В ОАЭ потерпел крушение спасательный вертолет.
Обновлено в 21:33
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Улан-Удэ разбился вертолёт, есть погибшие

Обновлено в 23:04
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде в рамках турнира UFC 232, который проходит в американском Инглвуде.
Обновлено в 21:39
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено в 17:38
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В аэропорту в штате Мэриленд обрушился трап

В аэропорту Балтимор-Вашингтон, расположенном в американском штате Мэриленд, рухнул телетрап.
Обновлено в 23:21
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен

О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.
Обновлено в 22:02
Экономика

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Кино

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено в 23:07
Политика

В Сербии на улицы вышли тысячи протестантов против президента страны

Обновлено в 23:27
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Спорт

Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Происшествия

ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Венесуэле

В результате ДТП с участием 13 машин пострадали 34 человека, один погиб, сообщила газета El Universal. Пострадавшие были госпитализированы.
Обновлено в 23:06
Транспорт

РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда

С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Обновлено в 06:01
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Происшествия

После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Нидерландах задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В Роттердаме полиция задержала четверых неизвестных, предположительно, готовивших террористическую атаку.
Обновлено в 08:26
ещё по теме
Главное