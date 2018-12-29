Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
РБК
вчера в 14:30

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Судил игру главный арбитр Майкл Оливер. Лондонцы вышли вперед на 11-й минуте.
РБКвчера в 14:30

Подробнее о событии

«Арсенал» показал худший результат по пропущенным голам в лиге за 52 года

Soccer.ru00:49

Обамеянг в матче с «Ливерпулем» сделал 10 точных передач. 6 – после розыгрыша с центра поля

Sports.ruвчера в 14:15

Хет-трик Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Арсенал»

Матч ТВвчера в 14:22

Эмери – снова тренеришка. «Ливерпуль» разбомбил «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

В последних шести матчах на поле «Ливерпуля» «Арсенал» пропустил 22 гола

Чемпионатвчера в 14:38

«Ливерпуль» уничтожил «Арсенал». Это все рикошеты, прессинг и трусость соперника

Советский спортвчера в 14:33

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

Газета.Ruвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия

При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar

Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено в 03:55
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт

В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

В Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.
Обновлено в 03:38
Политика

В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Ким Чен Ын направил лидеру Южной Кореи письмо с извинениями

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»

В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Трамп оценил историю о «сговоре» с Россией

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории политики Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика

Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому»

Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе.
Обновлено в 03:08
Единоборства

Как Джонс победил Густафссона и вызвал на бой Кормье

Джон Джонс победил Александра Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, триумфально вернувшись после 15-месячной дисквалификации за допинг.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Нуньес нокаутировала Сайборг на турнире UFC 232

Бразильский боец Аманда Нуньес одержала победу над Крис Сайборг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:17
Экономика

Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Москве изъяли 900 кг поддельной икры на 50 млн рублей

Обновлено в 02:47
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей

Трое неизвестных в масках, угрожая оружием, отобрали 1,2 миллиона рублей у водителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
Обновлено в 01:04
Общество

В Москве ограничили продажу алкоголя

В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Спорт

Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.
Обновлено вчера в 14:28
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин проиграл последнюю гонку в своей карьере

Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

«Желтые жилеты» продолжают требовать отставки Макрона

Изначально выступали против экономической политики властей. Сейчас требуют отставки президента Макрона.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет

Обновлено в 01:45
Транспорт

РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января

«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено вчера в 08:33
ещё по теме
Главное