Футбол

«Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал ЛЧАргументы и Факты 18:38

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Матч, прошедший во вторник вечером, закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги на 7-й минуте встречи. В начале второго тайма – на 54-й и 56-й минутах – вышедший на замену Жоржиньо Вейналдум дважды забил в ворота каталонской команды.
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