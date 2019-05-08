«Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал ЛЧАргументы и Факты 18:38

Матч, прошедший во вторник вечером, закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги на 7-й минуте встречи. В начале второго тайма – на 54-й и 56-й минутах – вышедший на замену Жоржиньо Вейналдум дважды забил в ворота каталонской команды.

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