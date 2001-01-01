Футбол

«Ливерпуль» забил 33-й победный гол после 89-й минуты и лидирует в АПЛ по этому показателюSports.ru 13:26

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Роберто Фирмино
16′
69′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
70′
Лукас Моура
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
77′
Джеймс Милнер
Фабиньо
77′
79′
Лукас Моура
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Тоби Алдервейрелд
90′
90′+2′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
Мохамед Салах
Деян Ловрен
90′+4′
«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» в добавленное время (2:1) благодаря автоголу Тоби Алдервейрелда.
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«Ливерпуль» забил 33-й победный гол после 89-й минуты, улучшив рекорд АПЛ

Бомбардир.ру13:39

«Ливерпуль» забил 33-й победный гол после 89-й минуты и лидирует в АПЛ по этому показателю

Sports.ru13:26
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