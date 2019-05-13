Футбол
«Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити»Life.ru 08:34
Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400
Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Обновлено в 14:14
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Энергетика
«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»
"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Происшествия
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании
Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Наука
Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов
Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ
Обновлено в 12:44
Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Общество
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В московском штабе «Другой России» в ходе обысков задержали 11 человек
В пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия" сообщили, что сотрудники полиции пришли сегодня вместе с бойцами ОМОН на еженедельное собрание.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Экономика
Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Политика
Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:29
Авто
Nissan X-Trail может лишиться атмосферных моторов
По информации издания bitauto, кросс может полностью лишиться атмосферных моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, им на смену придет современный 1,5-литровый турбированный двигатель MR15DDT, мощность которого варьируется от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12