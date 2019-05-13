Футбол

«Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити»Life.ru 08:34

Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".
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Сколько платят призовых в АПЛ: доходы «Сити», «Юнайтед» и «Ливерпуля»

Чемпионат15:00

Daily Mail: «Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ

РИА Новости06:06

«Ливерпуль» получит больше призовых за сезон в премьер-лиге, чем «Манчестер Сити»

Советский спорт06:29

СМИ: «Ливерпуль» обошел «Ман Сити» по сумме призовых в АПЛ

Матч ТВ08:14

«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Газета.Ru05:26

«Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ. Аутсайдеры заработали более $100 млн каждый

Sport24.ru04:29

"Манчестер Сити" заработал меньше "Ливерпуля, несмотря на победу в чемпионате Англии

Спорт-Экспресс04:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Путин попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь»

Обновлено в 14:37
Политика

США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400

Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Обновлено в 14:14
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Авто

Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий

Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Происшествия

Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании

Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Наука

Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов

Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено в 05:49
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ

Обновлено в 12:44
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Общество

Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В московском штабе «Другой России» в ходе обысков задержали 11 человек

В пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия" сообщили, что сотрудники полиции пришли сегодня вместе с бойцами ОМОН на еженедельное собрание.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Экономика

Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Кино

Актриса из «Игры престолов» рассказала, как фанаты отреагируют на финал шоу

Обновлено в 11:20
Политика

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:29
Авто

Nissan X-Trail может лишиться атмосферных моторов

По информации издания bitauto, кросс может полностью лишиться атмосферных моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, им на смену придет современный 1,5-литровый турбированный двигатель MR15DDT, мощность которого варьируется от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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