Футбол
«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛSport24.ru 07:47
Журналист Роб Харрис опубликовал данные по выплатам агентам клубами английской Премьер-лиги за период с февраля 2018 года по январь 2019-го. Больше всех на выплаты агентам потратил «Ливерпуль» — £43,8 млн.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
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