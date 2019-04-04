Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛСоветский спорт 09:15

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го. Клуб потратил 51 млн на агентов в указанный период.
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«Ливерпуль» за год выплатил агентам свыше € 50 млн

Чемпионат14:15

«Ливерпуль» за год заплатил 43 миллиона агентам. У «Челси» - почти в 2 раза меньше

Спорт-Экспресс07:31

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Советский спорт09:15

«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Sport24.ru07:47

«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ

Матч ТВ10:21

«Ливерпуль» выплатил агентам 43 млн фунтов в прошлом году – больше всех в АПЛ. В топ-3 также «Челси» и «Ман Сити»

Sports.ru08:46

Клубы АПЛ выплатили агентам больше 300 млн евро за последний год

Eurosport.ru08:35
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
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Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера

Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
Обновлено в 09:59
Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы

Обновлено в 08:51
Политика

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Футбол

В Сочи продемонстрировали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Необычное футбольное поле уже опробовали профессионалы, одним из них стал чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци, который принял участие в товарищеской встрече со сборной Сочи.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
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