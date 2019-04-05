Футбол

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»REGNUM 00:09

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Шейн Лонг
9′
36′
Наби Кейта
Ян Беднарек
48′
59′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
59′
Трент Арнолд
Джордан Хендерсон
Шейн Лонг
Джош Симс
62′
Райан Бертран
75′
80′
Мохамед Салах
81′
Мохамед Салах
Янник Вестергор
Чарли Остин
83′
Ориоль Ромеу
Стюарт Армстронг
83′
86′
Джордан Хендерсон
88′
Наби Кейта
Деян Ловрен
89′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Джордан Хендерсон
90′+4′
Садио Мане
Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл команду «Саутгемптон» в матче 33-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра, которая проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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