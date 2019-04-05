Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат вчера в 16:51

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спортвчера в 16:52

Салах принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» и вывел команду на первое место в АПЛ

Матч ТВвчера в 16:54

«Ливерпуль», уступая по ходу матчей, набрал 16 очков. Больше всех в сезоне АПЛ

Sports.ruвчера в 22:00

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

Газета.Ruвчера в 16:55

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

Гонка продолжается: «Ливерпуль» дожал «Саутгемптон» на юге Англии

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Чемпионатвчера в 16:51
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Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении»

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Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
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Без тайн и загадок: Египетские круги на полях

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Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
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Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
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Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Политика

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
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Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Политика

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Началось голосование на конкурсе «Мисс-Россия 2019»

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Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
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Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 702 человек с конца июля 2018 года по настоящее время.
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У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи

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Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
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Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Игры

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Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
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NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы

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Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

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Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
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Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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