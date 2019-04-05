Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат вчера в 16:51
«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
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Sports.ruвчера в 22:00
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы
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