Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Саутгемптоном»Красная весна вчера в 16:48
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» 5 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. «Саутгемптон» неожиданно вышел вперед на 7-й минуте игры. Отличился нападающий команды Шейн Лонг.
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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