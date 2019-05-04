Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», но остался без СалахаLife.ru вчера в 19:34
Футбольный клуб "Ливерпуль" одолел "Ньюкасл" со счётом 3:2 в матче 37-го тура чемпионата Англии. На 68-й минуте нападающий команды Мохаммед Салах столкнулся с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой и получил удар в голову.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и вернулся на 1-е место в АПЛ. Салах получил травму
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Армия и оружие
В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:23
Единоборства
Серроне победил Яквинту единогласным решением судей
По итогам пяти раундом судьи приняли единогласное решение присудить победу "Ковбою" со счетом 49-45, 49-45, 49-46.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
Обновлено вчера в 03:20
Единоборства
Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Политика
Трамп заявил о продуктивности телефонного разговора с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивным.
Обновлено 03 мая в 13:27
Экономика
В Бурятии построят птицефабрику за 5,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:33
Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов, который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено 03 мая в 07:38
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
В Берлине назвали провокацией пуски ракет в КНДР
Германия считает, что очередной запуск ракет в КНДР - это провокация, и призывает Пхеньян вовсе отказаться от своей ракетной программы.
Обновлено вчера в 17:11