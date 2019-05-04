Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата АнглииРИА Новости 16:55
Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено в 17:45
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Японские истребители попытались перехватить два российских военных самолёта
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.
Обновлено в 15:36
Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса
Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.
Обновлено в 20:31
Общество
Тактика садовода: как вырастить красивый сад?
Если вы стали владельцем нового участка, заранее спланируйте, что хотите на нем выращивать.
Обновлено в 21:27
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Хоккей
Гавриков дебютировал за «Коламбус»
В 2015 году "Блю Джекетс" выбрал Гаврикова на драфте под общим 159-м номером. В составе "Коламбуса" он выступает под 44-м игровым номером.
Обновлено в 19:45
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.
Обновлено вчера в 18:53