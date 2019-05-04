«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата АнглииРИА Новости 16:55

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии

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