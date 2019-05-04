Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата АнглииРИА Новости 16:55

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом» и возглавил таблицу АПЛ

Газета.Ru16:55

«Ливерпуль» снова на первом месте. Но потерял Салаха

Матч ТВ17:39

«Ливерпуль» в концовке матча вырвал победу у «Ньюкасла»

Советский спорт16:42

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и вернулся на 1-е место в АПЛ. Салах получил травму

Sport24.ru16:42

«Ньюкасл» не смог отобрать очки у «Ливерпуля», несмотря на гол Рондона

Спорт-Экспресс16:50

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 2:3, 4 мая 2019 года, травма Салаха

Чемпионат17:23

«Ливерпуль» вырвал победу над «Ньюкаслом», но потерял Салаха

Евро-футбол.ру16:43
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Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале

Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено в 17:45
Политика

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Японские истребители попытались перехватить два российских военных самолёта

Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Экономика

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Политика

Посол РФ: Американские политики живут на другой планете

После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Кино

Муж доктора Лизы поразился сходству Чулпан Хаматовой с погибшей женой

Обновлено в 19:31
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.
Обновлено в 15:36
Футбол

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса

Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Обновлено в 16:04
Общество

Тактика садовода: как вырастить красивый сад?

Если вы стали владельцем нового участка, заранее спланируйте, что хотите на нем выращивать.
Обновлено в 21:27
Политика

Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Хоккей

Гавриков дебютировал за «Коламбус»

В 2015 году "Блю Джекетс" выбрал Гаврикова на драфте под общим 159-м номером. В составе "Коламбуса" он выступает под 44-м игровым номером.
Обновлено в 19:45
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.
Обновлено вчера в 18:53
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
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