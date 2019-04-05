«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»LiveSport.ru вчера в 16:55

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги "Саутгемптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 1:3. Счет в матче открыли хозяева — отличился Шейн Лонг (9-я минута). За мерсисайдцев голы забили Наби Кейта (36), Мохамед Салах (80) и Джордан Хендерсон (86).

Происшествия В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Армия и оружие США намерены сократить число дипломатов в Ираке и Афганистане Уже в 2020 году число американских дипломатов в Кабуле может сократиться вдвое, а в Ираке (Багдад и Эрбиль) речь будет идти о трехкратном сокращении уже в течение этого года.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Шоу-бизнес Любовница главы Amazon разводится с мужем Лорен Санчес, любовница богатейшего человека на планете Джеффа Безоса, сама подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом.

Здоровье Росстат: более половины россиян занимались самолечением Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.

Политика Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Культура Парфёнов хочет запатентовать бренд «Намедни» Журналист Леонид Парфёнов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда авторской программы «Намедни с Леонидом Парфёновым».

Политика Украина проиграла России транзитный спор в ВТО Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Происшествия При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Армия и оружие CNN пустили на российскую базу в Арктике Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.

Политика Лукашенко наградил Матвиенко орденом Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз» В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.

Политика Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.

Общество Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.