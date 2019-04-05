Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»LiveSport.ru вчера в 16:55

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги "Саутгемптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 1:3. Счет в матче открыли хозяева — отличился Шейн Лонг (9-я минута). За мерсисайдцев голы забили Наби Кейта (36), Мохамед Салах (80) и Джордан Хендерсон (86).
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Гонка продолжается: «Ливерпуль» дожал «Саутгемптон» на юге Англии

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

Газета.Ruвчера в 16:55

Салах принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» и вывел команду на первое место в АПЛ

Матч ТВвчера в 16:54

Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спортвчера в 16:52

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Чемпионатвчера в 16:51

«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»

LiveSport.ruвчера в 16:55
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Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли

В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».
Обновлено в 01:48
Наука

Искусственный интеллект написал свою первую научную работу

Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено вчера в 06:44
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие

Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Транспорт

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается

Фото: Hürriyet Daily News Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается шестого апреля, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Обновлено 03 апреля в 05:59
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

В английском графстве Кент кладоискатель нашел идеально сохранившуюся монету III века нашей эры. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Лолита похвасталась своей пенсией

Обновлено в 01:36
Гаджеты

Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods

Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено вчера в 07:33
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
Обновлено в 00:17
Здоровье

Губернатор предложил ульяновским врачам работать без выходных

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагает решить проблему очередей для записи к врачам и увеличить доступность медицинской помощи работой врачей без выходных.
Обновлено в 02:16
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Малоизвестные льготы на услуги ЖКХ, которые сохранят семейный бюджет

Скидки на "коммуналку" Льготы позволяют сократить траты на оплату услуг ЖКХ в среднем на 30 – 50%.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый

К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова показала подросшего внука

Мальчика назвали в честь его отца. Стриженовы были рады прибавлению в семье, а вчера ребенку исполнился первый год.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо

«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

СМИ раскрыли возможную тему мемуаров Трампа

Американский лидер Дональд Трамп после ухода с поста президента США планирует написать мемуары, передаёт The Daily Beast со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 02:01
Кино

Идрис Эльба сыграет нового персонажа в «Отряде самоубийц»

Обновлено вчера в 21:03
Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено вчера в 07:03
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика

«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»

В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Китае закроют промпарк после крупного взрыва на химзаводе

Обновлено в 01:23
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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