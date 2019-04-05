Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»LiveSport.ru вчера в 16:55
В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги "Саутгемптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 1:3. Счет в матче открыли хозяева — отличился Шейн Лонг (9-я минута). За мерсисайдцев голы забили Наби Кейта (36), Мохамед Салах (80) и Джордан Хендерсон (86).
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
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