Футбол

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионовRT на русском 16:57

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
«Ливерпуль» одержал победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
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