Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионовRT на русском 16:57
|2′
Мохамед Салах
|58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
|66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
|74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|81′
|87′
Дивок Ориги
|90′
Садио Мане
Джо Гомес
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|63%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|3
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|9
|6
|Отборы
|4
|5
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
15
Дайер
18
Льоренте
27
Моура
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
12
Гомес
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» одержал победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» почувствовал себя обманутым. Его соперник снова ввел в обиход цитату из «Брюгге»
Спорт день за днем16:57
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Транспорт
В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов
Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Уральская певица Монеточка записала клип про бедность. «Нет монет»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) к своему Дню рождения записала новый клип на тему нехватки денег.
Обновлено в 18:09
Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Кино
Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому
Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
Обновлено вчера в 04:04
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
Обновлено в 17:00
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево
В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Технологии
Эксперты рассказали, как 5G может улучшить дополненную реальность
По мнению экспертов, благодаря новому формату связи большой толчок в развитии получит технология дополненной реальности.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Политика
Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Уфы
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам новых имен.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Общество
Вниманию челябинского управления Роскомнадзора. Прекратите заниматься цензурой, это незаконно
С учетом очередного протокола о якобы административном правонарушении, которое составлено в отношении меня как редактора СМИ и нашего юридического лица (учредителя сетевого издания Lentachel.ru) считаю необходимым заняться ликбезом по отношению к Роскомнадзору, а также информировать наших читателей о ключевых нормах законодательства.
Обновлено в 14:36
Путешествия
Отмена роуминга: крымские операторы борются за цены
Официально новые условия вступают в силу с 1 июня, но многие операторы роуминг на входящие звонки начали отменять еще за несколько дней до вступления в силу указа, тестируя систему и оборудование.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Спорт
Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»
Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Виновнику смертоносного крушения катера на Дунае предъявили обвинение
По делу о гибели семи человек на реке Дунай предъявлено первое обвинение. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 10:38